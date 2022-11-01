Мобилизация, СВО, газовый хаб: Путин ответил в Сочи на самые обсуждаемые вопросы

Президент РФ провел встречу с лидерами Армении и Азербайджана, после чего принял участие в пресс-подходе. Общение

Меньше часа назад в Сочи выступил Владимир Путин. Президент вышел к журналистам после трехсторонней встречи с лидерами Армении и Азербайджана и ответил на самые обсуждаемые вопросы. Один из них касался переговоров с Украиной. Владимир Путин заявил, что Москва к ним готова давно, а вот Киев не хочет идти на контакт.

«Чтобы начать предлагать переговоры, нужно чтобы они состоялись, но заранее выкладывать на стол свою переговорную позицию не всегда целесообразно, для того, чтобы добиться своих национальных целей. Вот мы в Стамбуле договорились, они взяли потом все выбросили в корзину. А сейчас вообще сами себе запретили с нами о чем-то говорить. Как мы теперь можем обсуждать, если нет желания с той стороны? Подождем. Условия созреют, может. Наша добрая воля известна, она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — сказал президент.

Владимир Путин также прокомментировал завершение в России частичной мобилизации — журналистов интересовало, ждать ли в связи с этим какого-то официального документа за подписью президента.

«Я с юристами поговорю, нужно ли указом завершать мобилизацию, но она завершена, точка поставлена. 41 тысяча находится в боевых порядках Вооруженных сил. Это значит, что 260, или, точнее, 259 тысяч, часть из них находится в войсках в составе группировки, но участие в боевых действиях не принимает, а проводит слаживание, остальная часть на полигонах. То есть 260 тысяч человек вообще не участвует в боевых действиях, а проходят подготовку в той или иной степени. И на этом мобилизация завершена», — подчеркнул Владимир Путин.

Рассказал президент и о перспективах создания газового хаба в Турции после подрыва «Северных потоков». Владимир Путин объяснил, почему Анкара гораздо более надежный партнер.

«Европейцы, как часто это бывает, рот закрыли и молчат, как будто так оно и надо. Несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы. Кто-то еще наглости набирался думать, что Россия сама взорвала. До такой бредятины трудно себе представить, что кто-то додумался, но тем не менее придумывают всякую такую чушь. С Турцией в этом смысле нам проще работать. Во-первых, потому что президент Эрдоган — человек слова: если мы с ним договариваемся о чем-то — может быть трудно договориться, но если мы договариваемся — мы стараемся исполнять. И второе — нам легче контролировать акваторию Черного моря», — объяснил глава государства.

Спросили Владимира Путина и про зерновую сделку, участие в которой Россия была вынуждена приостановить. Все из-за атаки дронов на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

«Мы же обязались обеспечить эту безопасность, а если, извините за простоту выражения, долбанет по этим судам? Виноваты будем мы. Все сейчас там трещат по поводу того, что делает Россия, не вспоминая о том, чем это вызвано. А вызвано это созданием угрозы для этого гуманитарного коридора. Мы не говорим, что мы прекращаем свое участие в операции. Мы говорим о том, что мы приостанавливаем. Это же не шутки — эти подводные аппараты шесть метров длиной, 500 тонн взрывчатки. Попадет это, там ни от зерна, ни от корабля ничего не останется, а виноваты будет мы. Минобороны России правильно ставит вопрос, чтобы провести дополнительную работу с ООН. А те, в свою очередь, с Украиной — чтобы она гарантировала безопасность этого коридора», — подытожил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин рассказал об обследовании «Газпромом» места подрыва «Северных потоков».