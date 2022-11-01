«Газпром» нашел две воронки при обследовании места подрыва «Северных потоков»
Путин рассказал об обследовании «Газпромом» места подрыва «Северных потоков»
Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard
О допуске российской энергетической компании к изучению места подрыва газопроводов и итогах этой работы рассказал президент РФ Владимир Путин.
Специалистов российской компании «Газпром» допустили к обследованию мест взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом и результатах обследования сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Мне сегодня (глава „Газпрома“ Алексей — Прим. ред.) Миллер доложил с утра, что они обследовали. Допустили, кстати, „Газпром“ к обследованию места взрыва», — сказал глава государства во время пресс-подхода по итогам встречи с лидерами Азербайджана и Армении.
Президент сообщил, что специалисты «Газпрома» обнаружили две воронки — глубиной три и пять метров.
«Вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259, по-моему, метров», — добавил президент.
Владимир Путин назвал произошедшее с «Северными потоками» террористической атакой по итогам обследования «Газпромом» места взрывов.
«Это очевидный теракт, очевидный», — подчеркнул российский лидер.
Взрывы на «Северных потоках» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.
В результате были разрушены три из четырех ниток газопровода. Представители оператора Nord Stream AG заявили, что происшествие носит беспрецедентный характер. По факту инцидента в России было возбуждено уголовное дело о совершении акта международного терроризма.
Как сообщал 5-tv.ru, в Минобороны РФ заявили о причастности к планированию и реализации диверсии на «Северных потоках» представителей ВМС Великобритании.
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