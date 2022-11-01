«Стейк из фламинго»: организаторы концертов Asti приходят в ужас от ее райдера

Знаменитости выкладывают максимум сил на выступлении, поэтому после шоу им необходимо отдыхать. Каждая звезда делает это по своему.

Некоторые артисты отличаются своеобразными требованиями к организаторам концертов, поэтому от их райдеров может стать не по себе. Одна из подобных особенностей есть в списке предпочтений у певицы Анны Asti, она любит проверять супервайзеров на внимательность.

«У меня в бытовом райдере одна необычная позиция — стейк из фламинго и салат из игуаны. Мы специально написали в конце, что мне через 15 минут после концерта обязательно надо это принести», — сказала Asti в драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио».

Далеко не все организаторы реагировали на удивительный пункт в райдере звезды. Такой случай произошел только один раз. Тогда они позвонили артистке и уточнили, насколько обязательно подать оригинальное блюдо. В ответ на это Asti со смехом поздравила спрашивающих с тем, что они дочитали райдер до конца.

Недавно белокурая исполнительница столкнулась с волной хейта. Публика обвинила ее в копировании коллеги по цеху Светланы Лободы. Сейчас россияне обижены на эту певицу из-за ее высказываний против РФ, поэтому такое сравнение очень негативное. Ранее 5-tv.ru сообщал про реакцию Анны Asti на критику.