Отменить и уничтожить Россию: политолог рассказал о новой провокации США

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 19

Военный политолог Кошкин заявил о новой провокации США путем переброски в Европу авианосной группы

Отменить и уничтожить Россию: политолог рассказал о новой провокации США

Фото: www.globallookpress.com / US Navy

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США снова ходят по лезвию ножа: в Европу отправилась группа авианосцев с десятками самолетов и и вертолетов.

Соединенные Штаты Америки снова провоцируют Россию, стягивая в Европу авианосную группу. Соответствующее заявление в беседе с URA.RU сделал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Эксперт прокомментировал резонансное заявление британского военного издания UK Defence Journal о том, что через пару недель авианосцы США прибудут на военно-морскую базу Портсмут в Англии.

Интересно, что эту группу возглавят два мощных авианосца USS Gerald Ford и USS George Bush. Первый расположил на своем борту около ста самолетов и вертолетов, а экипаж второго публично заявлял о готовности воевать с Россией.

«Мы с США находимся в формате гибридной войны. Естественно, что в данных условиях они стараются предпринять все виды давления, например, переброску войск к нашим границам. Уже известно о 101-й воздушно-десантной дивизии США, которая сейчас дислоцируется в Румынии. Там почти пять тысяч человек. Перебрасываются самолеты для проведения учений. И вот еще авианосная группа, которая идет в Великобританию, тоже своего рода давление на Россию своим присутствием», — объяснил Андрей Кошкин.

Военный эксперт вспомнил недавнее заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что США постоянно пытаются обострить конфликт на Украине и отчаянно цепляются за однополярный мир.

«Им необходимо отменить и уничтожить Россию», — подытожил Кошкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США заявили о крахе экономики из-за отказа от российского алюминия.

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