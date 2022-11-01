Силы ДНР продолжают наступление в районе Невельского

И вот еще о результатах работы в зоне спецоперации. Народной милиции ДНР удалось взять крупный опорный пункт ВСУ под поселком Невельское и захватить пленных. И это при том, что украинские укрепления в этом районе мощные, их обустраивали все последние восемь лет. Дмитрий Астрахань следит за событиями на передовой.

Сотая бригада народной милиции ДНР продолжает продвигаться в направлении Невельского. После недавних успехов бригады, в результате которых были захвачены позиции и взяты в плен большое количество пленных, противник пытается отвечать огнем артиллерии, организовывать контратаки. Они безуспешные. Противник на данном направлении продолжает постепенно отступать.