Силы ДНР продолжают наступление в районе Невельского

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Народной милиции ДНР удалось взять крупный опорный пункт ВСУ под поселком Невельское и захватить пленных.

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

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И вот еще о результатах работы в зоне спецоперации. Народной милиции ДНР удалось взять крупный опорный пункт ВСУ под поселком Невельское и захватить пленных. И это при том, что украинские укрепления в этом районе мощные, их обустраивали все последние восемь лет. Дмитрий Астрахань следит за событиями на передовой.

Сотая бригада народной милиции ДНР продолжает продвигаться в направлении Невельского. После недавних успехов бригады, в результате которых были захвачены позиции и взяты в плен большое количество пленных, противник пытается отвечать огнем артиллерии, организовывать контратаки. Они безуспешные. Противник на данном направлении продолжает постепенно отступать.

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