Режиссер Юрий Мороз о своем позднем отцовстве: «Целиком моя жизнь»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 125

Кинорежиссер Мороз признался, что разрешает своей младшей дочери от актрисы Исаковой практически все

Режиссер Юрий Мороз о своем позднем отцовстве: «Целиком моя жизнь»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Разница в возрасте между дочерями кинодеятеля Дарьей и Варварой составляет 32 года.

Кинорежиссер Юрий Мороз в эфире федерального телеканала поделился эмоциями от позднего отцовства. В 2015 году у него родилась дочь Варвара от актрисы Виктории Исаковой. Девочка на 32 года младше своей сестры –39-летней актрисы Дарьи Мороз, рожденной от погибшей в 2000 году заслуженной артистки РФ Марины Левтовой.

«Дашка — это период неосознанности. То есть ты понимаешь, что надо сделать это и это. И все равно это лишь часть твоей жизни. А Варя — это почти целиком моя жизнь», — признался 66-летний кинодеятель.

Мороз не скрывает, что балует младшую дочь и позволяет ей практически все. Супруга режиссера Виктория Исакова младше его на 20 лет, они поженились в 2003 году.

Также Мороз рассказал, как пережил смерть еще одной дочери, которая родилась у него с Исаковой в 2003 году. У девочки оказалось очень редкое генетическое заболевание, которое выявили немецкие врачи. Ребенка тяжело было спасти, дочь умерла на руках отца.

«Ребенок уходит у тебя на руках. Она как будто засыпает у тебя на руках. Когда ты не готов, я не знаю, как это пережить. Это удар, после которого устоять на ногах очень сложно. Сердцем я это не приму никогда», — поделился Мороз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как на самом деле появился на свет их общий сын Ваган.

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