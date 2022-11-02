Захарова дала совет главе МИД Германии: «Купите учебник истории и возьмите отпуск»

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Игорь Рязов
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Мария Захарова посоветовала главе МИД Германии изучить карту и учебник по истории

Захарова дала совет главе МИД Германии: «Купите учебник истории и возьмите отпуск»

Фото: www.globallookpress.com / Fabian Sommer

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Официальный представитель МИД РФ высмеяла призыв Анналены Бербок «не допустить беспрепятственного усиления России и Китая в Центральной Азии».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала министру иностранных дел Германии Анналене Бербок взять отпуск ради изучения карты и учебника по истории. Обращение российский дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

«Аня/Лена, купите карту, учебник истории и возьмите отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики», — написала Мария Захарова.

Причиной такого обращения официального представителя МИД РФ стало высказывание Анналены Бербок о том, что «нельзя допустить беспрепятственного усиления России и Китая в Центральной Азии».

Глава МИД Германии не в первый раз подвергается насмешкам из-за своих заявлений. В конце октября пользователи Twitter высмеяли ее из-за заявления, что сегодня воюют не только танками, как в ХIX веке.

За неделю до этого Анналена Бербок повеселила пользователей из Китая заявлением о том, что на российские энергоносители якобы нельзя полагаться. Тогда министру напомнили, что немецкая экономика долго оставалась сильной именно благодаря дешевым газу и нефти из РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что более половины немцев считают Олафа Шольца не подходящим человеком для поста канцлера.

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