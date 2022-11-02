Волочкова заявила, что ее знаменитый шпагат может быть даже параллельным

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова уверена — ее коронный шпагат настолько прекрасен, что может превратиться из поперечного в параллельный.

Волочкова публикует фото в шпагате стабильно и регулярно. То на борту яхты, то у купели или забора, то дома. Чаще всего при этом на знаменитости минимум одежды. Пользователи сети часто ругают Волочкову за экстравагантные посты и просят хотя бы более тщательно одеваться, ведь за просмотром ленты соцсетей с чашкой утреннего кофе постоянно рискуют увидеть больше, чем хотели.

«Стройный шпагат Волочковой бывает разным: горизонтальным, вертикальным, параллельным, перпендикулярным… Он украшает жизнь и уместен при многих ситуациях. Тем более он разработан годами труда. А вы как считаете?» — разбивает все возражения балерина.

«Нам он уже давно параллелен!»

«Украшение жизни? Сказочная теория!»

«В любой непонятной ситуации задери ногу», — шутят фолловеры.

Анастасия Волочкова гордится своей растяжкой в 46 лет. Фото: Instagram* / volochkova_art

Поклонники в ответ озадачились. Как выглядит горизонтальный шпагат или вертикальный, они знают. Но что представляет собой параллельный? Ноги вместе?

Нельзя обойти стороной возраст Анастасии Волочковой. Балерина, на самом деле, в отличной форме. Она регулярно тренируется, все еще выступает, а уж потом только, между делом, позирует в трусиках размером с резинку для волос.

Ранее, писал 5-tv.ru, прогнав из дома и жизни банщика Сергея, Анастасия Волочкова отдохнула и вознамерилась пригласить туда красивого мойщика автобусных остановок.

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