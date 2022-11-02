Русские иностранцы: какие паспорта у детей Пугачевой, Собчак и других звезд

Знаменитости часто рожают в других странах и покупают недвижимость заграницей, чтобы быстрее передвигаться по миру.

Многие российские звезды еще в начале нулевых приобрели жилье за рубежом, а некоторые знаменитые мамы рожали наследников в других странах, чтобы дети по праву рождения имели двойное гражданство. Теперь, после начала специальной военной операции РФ на Украине, часть артистов поддалась антироссийским настроениям в Европе и предпочла покинуть родину. Так россияне узнали, что многие из кумиров уже давно перестали быть полноценными гражданами нашей страны.

Семья Пугачевой

Как отметило издание aif.ru, дети певицы Аллы Пугачевой получили гражданство Израиля. Певица еще в феврале улетела из России, но политическую позицию не высказывала. Свой отъезд вокалистка называла долгосрочным отпуском и обещала к сентябрю вернуться в РФ.

Действительно, в конце августа звезда уже была в Москве. Она отвела двойняшек Лизу и Гарри в элитную гимназию столицы, но проучиться в ней дети успели всего один месяц. Уже в октябре артистка забрала наследников и снова улетела в Израиль. Поклонники уверены, теперь в РФ Алла Борисовна не появится.

Стоит отметить что внучка Пугачевой - дочка Кристины Орбакайте и Михаила Земцова Клава - родилась в элитном роддоме Майами, поэтому стала гражданкой США.

Кстати, старший сын Орбакайте от брака с Владимиром Пресняковым Никита уже покинул Россию. По предварительной информации, после начала частичной мобилизации юноша пересек границу с Эстонией по паспорту гражданина Литвы. Гражданство этого прибалтийского государства есть у мамы Никиты, ведь ее папа — литовский артист Миколас Эдмундас Орбакас. Теперь внук Пугачевой, вероятно, в США. Вряд ли он вернется в ближайшее время.

Дети Виторгана

Сын и дочь актера Максима Виторгана от первой жены Виктории Верберг тоже имеют гражданство Израиля. Несмотря на то, что Полина и Даниил родились в Москве, сейчас они живут не в России. Сначала 22-летний юноша был замечен во Франции рядом с парижскими достопримечательностями, а теперь он служит в израильской армии. Точное местоположение Полины пока неизвестно.

Также у артиста есть сын от Ксении Собчак — Платон. Сейчас его мама отсиживается в Литве. На прошлой неделе светская львица перешла границу с этой страной по израильскому паспорту. Скорее всего, звездная мама сделает такой же и своему пятилетнему сыну.

Другие дети звезд

А как насчет остальных знаменитых наследников? Например, сын покойной певицы Жанны Фриске от Дмитрия Шепелева тоже родился в Майами. Теперь Платон гражданин США и России.

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина Елизавета появилась на свет в нашей стране. Однако с четырех лет девочка живет в Америке вместе с родственниками. Наследница явно пошла по стопам родителей, стала заниматься музыкой и даже создала собственную группу. В личном блоге она рассказала, что получила гражданство США в прошлом году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Кристина Асмус одела дочь во все черное и водит по женским бутикам.