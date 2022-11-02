Полные «помидоры» счастья: российские ученые нашли «микробов радости»

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Ученые нашли в толстом кишечнике «микробов радости»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Тесты показали — количество этих микроорганизмов у пациентов с депрессией ниже, чем у людей здоровых.

Российские ученые нашли то, что делает нас счастливым. Причем за источником далеко идти не надо — он живет в нашем толстом кишечнике.

И это так называемые микробы радости, пишут «Известия». Тесты показали — их количество у пациентов с депрессией ниже, чем у людей здоровых.

Это открытие, возможно, позволит ставить диагнозы и создавать новые лекарства. Ведь есть теория, что микробы кишечника напрямую влияют на работу мозга. Но это еще предстоит выяснить. А пока врачи по-прежнему советуют подкармливать организм кефиром, а не конфетами.

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