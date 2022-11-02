«У меня рецессия»: Панайотов страдает от проблем с питанием

Резко похудевший певец признается, что ел отварную куриную грудку и изнурял себя тренировками.

Певец Александр Панайотов признался в проблемах, связанных с пищевым поведением. Артист поделился в беседе с dni.ru, что долгое время сидел на жесточайшей диете, которую сопровождал изнурительными тренировками.

«Когда я поставил себе цель похудеть, то ел исключительно отварную куриную грудку и брокколи», — поделился воспоминаниями стремительно похудевший исполнитель.

К счастью, сейчас Александр Панайотов не перегружает организм излишней активностью. Да, занимается спортом, много гуляет и регулярно занимается плаванием. Но без «перегибов».

Однако, по словам артиста, у него началась так называемая «рецессия».

«У меня началась рецессия. В смысле, что-то происходит не по плану», — признался Панайотов.

С точки зрения нутрициологии рецессия означает определенное «плато», когда вес стабилизуется, а метаболизм замедляется. Как объясняют диетологи, в первые четыре месяца сброса веса метаболизм резко ускоряется, а потом снова приближается к стабильным значениям. Поэтому сбрасывать вес после первых месяцев диеты становится довольно трудно.

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