Путин: нужно избавиться от лишней бюрократии при обеспечении нужд армии

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Работа всех ведомств должна быть выстроена системно, без долгих согласований. Ничто не должно мешать добиваться конкретного результата.

Фото, видео: Kremlin.ru; 5-tv.ru

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Владимир Путин призвал избавиться от излишней бюрократии при обеспечении нужд российской армии. Это заявление сегодня прозвучало во время Координационного совета. Обстановка, по словам президента, требует другого, неформального подхода.

Работа всех ведомств должна быть выстроена системно, без долгих согласований. Ничто не должно мешать добиваться конкретного результата. При этом обязательно должно учитываться мнение военных.

«Например, по каждому элементу экипировки должно быть учтено мнение тех,. кто непосредственно использует эту экипировку, тех, кто понимает, как она на самом деле выполняет ту функцию, ради которой она создавалась, имеется в виду и снаряжение и медицинскую аптечку, любые предметы, даже те, которые на первый взгляд кажутся незначительными. Также это касается и самого вооружения, которое должно непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным», — сказал Путин.

Также президент особо подчеркнул, что очень важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков. Это необходимо не только для обеспечения нужд российской армии. Но и эффективной работы экономики в целом.

Напомню, о создании в правительстве Координационного совета, который будет заниматься решением задач связанных со спецоперацией, Владимир Путин объявил несколько недель назад.

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