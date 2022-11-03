МЧС России разрешило ставить мангал в пяти метрах от дома

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Многие жаловались, что на своих шести сотках шашлыков не пожарить.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

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МЧС наконец-то сжалилось над россиянами и значительно упростило жизнь дачникам. Теперь ставить мангал можно всего в пяти метрах от дома, а не в 20-ти, как было раньше. Многие жаловались, что на своих шести сотках шашлыков не пожарить.

Упростили и проблему сжигания листвы. Если раньше это можно было делать минимум в 15-ти метрах от дома, то сейчас в 7 с половиной.

Но стоит помнить, что все это нужно делать в максимально спокойную и безветренную погоду. А вот жечь костры нужно, как и раньше, в 50-ти метрах от дома, как успели пошутить многие россияне: на участке у соседа.

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