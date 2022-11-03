Нет ожиданий — нет разочарований: китайский совет дня на четверг, 3 ноября

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 458

День будет непростым. Как справиться с трудностями, и о чем нужно знать?

Нет ожиданий — нет разочарований: китайский совет дня на четверг, 3 ноября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 3 ноября?

Четверг будет днем однозначно непростым. Очередное столкновение энергий может порушить планы и наделать больших и мелких ошибок. Стоит морально подготовиться к тому, что многое в этот день будет идти наперекосяк. 

Совет дня: не стройте на этот день больших ожиданий. Лучшее времяпрепровождение в четверг – наведение порядка в делах и прогулки на свежем воздухе с приятными людьми.

Предостережение дня: не планируйте на четверг начало строительства, покупку имущества и походы к докторам.  Есть большая вероятность, что ваши начинания в этот день закончатся фиаско.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
62.10
0.48 60.61
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