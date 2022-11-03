Усы, парик и глубокое декольте: американская дочь Агутина показала фрик-образ

Наследница артистов давно уже живет в США, поет в рок-группе и пытается построить свою жизнь без помощи родителей.

Дочь знаменитых артистов Анжелики Варум и Леонида Агутина Елизавета не перестает удивлять публику, а порой и шокировать. На днях она предстала в странном и неузнаваемом образе. Фото опубликовало 7Дней.ru.

23-летняя девушка надела светлый парик, наклеила на лицо усы и практически до пупка расстегнула черную рубашку. В таком виде она отправилась отмечать Хэллоуин.

К слову, Елизавета с 2003 года живет в США. Возвращаться в Россию она не хочет. Там она пытается найти себя самостоятельно, не прося помощи у звездных родителей.

Поначалу ей было не чуждо работать официанткой, курьером. Но кровь дала о себе знать: Елизавета решила продолжить семейное музыкальное дело и основала рок-группу Bruvvy band. Вместе с коллективом Лиза штурмует сцены американских клубов.

Родители, несмотря на то, что живут вдали, всячески поддерживают дочку в ее стремлении. А до пандемии коронавируса часто посещали выступления наследницы.

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