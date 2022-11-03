Чуть ноги не переломала: Лобода показала, как готовится к концертам в США

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 155

Светлана Лобода показала подготовку к концертам в Майами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Telegram / LOBODA; 5-tv.ru

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Певица, устав горевать и страдать, решила возобновить гастрольную деятельность. К такому событию надо выглядеть вновь идеально.

Украинская певица Светлана Лобода возобновила свою гастрольную деятельность. Она уже побывала в Эстонии, где спела не только на родном, но и на русском языке хит «Твои глаза». Сейчас артистка уже прибыла в США, где в ближайшее время у нее состоятся концерты в Майами. К такому событию она стала активно готовиться.

В социальной сети певица показала, как разминается. Для этого Лобода удобно улеглась на полу и задрала ногу. Чтобы растяжка была эффективней, веревкой помогала себе подтягивать ногу еще ближе к груди. На опубликованном видео слышно, как ноги захрустели и затрещали.

Высказывать мнение о растяжке Лобода не разрешил публике, закрыв комментарии. Поэтому неизвестно, похвалили ли многие за рвение быть еще более гибкой, или высмеяли певицу.

Лобода на протяжении многих лет зарабатывала, выступая перед россиянами. Она пополняла свой кошелек миллионами рублей. Но весной, высказав несогласие с действиями российских властей, уехала за границу.

Вместе с тем, она рьяно стала защищать родную Украину. Чуть позже она начала выпускать композиции на украинском языке. Но хитами, как песни в России, они не стали, поэтому она решила пойти в разрез своим громким заявлениям и все же петь на русском языке. Вместе с Максом Барских летом она развлекала публику в США. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обиженные на Ани Лорак украинцы сорвали ей концерты в Европе.

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