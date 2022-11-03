Алексей Панин получил визу в США: «Классно чувствовать себя свободным»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 18

Актер Алексей Панин показал визу в США

Алексей Панин получил визу в США: «Классно чувствовать себя свободным»

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Артист недавно говорил о том, как ему плохо в Европе, а теперь он решил исполнить американскую мечту.

Визу в США получил актер Алексей Панин. Об этом он сообщил в Telegram-канале, опубликовав фото с паспортом.

«Ура! Здравствуй Америка! Как же классно чувствовать себя свободным человеком! Думать свободно! Говорить свободно! Передвигаться свободно! Я люблю тебя жизнь!» — говорится в сообщении.

Алексей Панин получил визу в СШААлексей Панин получил визу в США. Фото: Telegram / Alexey Panin

Алексей Панин оказался в числе тех, кто не поддержал специальную военную операцию (СВО) на Украине и покинул Россию. К слову, мир российского шоу-бизнеса претерпел изменения и в целом на фоне текущих событий. Некоторые звезды выступают в Донбассе с концертами, всячески поддерживая мирных жителей и российских бойцов.

Кто-то предпочитает критиковать власти, а также соотечественников, поливая грязью страну, где некогда зарабатывал баснословные гонорары. Также есть и такие, кто занял нейтральную позицию по политическим вопросам и предпочитает отмалчиваться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на что пожаловался Алексей Панин.

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