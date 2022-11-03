Всего лишь жалкая копия: Зеленского назвали «Наполеоном-2022»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 23

Junge Welt: достижение мира в ходе переговоров означало бы для Зеленского смерть

Всего лишь жалкая копия: Зеленского назвали «Наполеоном-2022»

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidents Office

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Лидер Самостийной, видимо, начинает надоедать всем. Немцы требуют его «отмены», для США он — марионетка, а сам комик продолжает клянчить деньги и оружие.

Украинский лидер Владимир Зеленский является «маленьким Наполеоном — 2022», предпочитающим побеждать, а не идти на компромиссы. Подобное сравнение провел колумнист Райнхард Лаутербах в статье для издания Junge Welt. Уточняется, что позже материал был отредактирован. По мнению автора, президент Незалежной играет при потворстве западников, а на кону этой игры весь мир. Одержать победу Зеленский надеется при помощи НАТО.

«Терять ему нечего: мир, достигнутый в ходе переговоров, означал бы для него политическую, а то и физическую гибель», — говорится в публикации от 31 октября.

Лаутербах отметил, риторика Штатов говорит о том, что заокеанский президент Джо Байден признает могущество своего российского коллеги Владимира Путина, но хочет исключить РФ как конкурентную державу из мирового сообщества, пишет EADaily.

«А здесь уже настоящая русская рулетка: Зеленский, которому разрешено балансировать на чаше весов, жаждет победы и верит, что сможет добиться ее с помощью НАТО», — заключил публицист, подчеркнув, что Зеленским управляют на Западе.

К слову, подобное мнение высказывали и другие эксперты, говоря о том, что игра Запада на Украине становится для американской стороны слишком опасной. Ранее 5-tv.ru писал о том, какую мечту Зеленского согласились осуществить в России.

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