Лидер Самостийной, видимо, начинает надоедать всем. Немцы требуют его «отмены», для США он — марионетка, а сам комик продолжает клянчить деньги и оружие.

Украинский лидер Владимир Зеленский является «маленьким Наполеоном — 2022», предпочитающим побеждать, а не идти на компромиссы. Подобное сравнение провел колумнист Райнхард Лаутербах в статье для издания Junge Welt. Уточняется, что позже материал был отредактирован. По мнению автора, президент Незалежной играет при потворстве западников, а на кону этой игры весь мир. Одержать победу Зеленский надеется при помощи НАТО.

«Терять ему нечего: мир, достигнутый в ходе переговоров, означал бы для него политическую, а то и физическую гибель», — говорится в публикации от 31 октября.

Лаутербах отметил, риторика Штатов говорит о том, что заокеанский президент Джо Байден признает могущество своего российского коллеги Владимира Путина, но хочет исключить РФ как конкурентную державу из мирового сообщества, пишет EADaily.

«А здесь уже настоящая русская рулетка: Зеленский, которому разрешено балансировать на чаше весов, жаждет победы и верит, что сможет добиться ее с помощью НАТО», — заключил публицист, подчеркнув, что Зеленским управляют на Западе.

К слову, подобное мнение высказывали и другие эксперты, говоря о том, что игра Запада на Украине становится для американской стороны слишком опасной. Ранее 5-tv.ru писал о том, какую мечту Зеленского согласились осуществить в России.