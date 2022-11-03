«Искренне каюсь»: виновного в смертельном ДТП в центре Москвы доставили в суд

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 30

Виновного в смертельном ДТП на улице 1905 года водителя самосвала доставили в Таганский суд

Фото, видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы / ТАСС; 5-tv.ru

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Водитель большегруза протаранил такси и скрылся с места происшествия.

Виновника страшного ДТП у метро «Улица 1905 года» нашли и доставили в Таганский суд, сообщает источник 5-tv.ru. Водитель грузовика Volvo, 27-летний Вячеслав Пивоваров, на полном ходу протаранил такси и впечатал легковушку в автобус. Таксист вместе с пассажиркой погибли на месте, а водитель самосвала скрылся с места преступления.

Пивоваров обвиняется по пункту «б» шестой части 264 статьи УК РФ. Мужчина получил водительское удостоверение два года назад. За его машиной числится более сотни штрафов. Как сообщает источник, виновник страшной аварии покаялся в суде.

«Искренне каюсь перед всеми за свои деяния. Прошу перед богом, остается только простить меня. Я хочу покаяться перед родными за свои деяния, я не хотел этого», — сказал обвиняемый.

Вячеслав Пивоваров ранее был судим, но срок заменили на лечение. Водитель большегруза страдает шизофренией и проходил терапию в Чехове.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смертельном ДТП рядом с метро «1905 года».

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