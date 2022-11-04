«Клоунада»: почему новый проект Разина а-ля «Ласковый май» обречен на провал

Коллеги по цеху советуют впавшему в прошлое Разину оставить «Ласковый май» в покое и придумать новый проект.

Скандальный продюсер Андрей Разин сделал сенсационное заявление. Он опять намерен запустить проект «Ласковый май» и собрать группу из молодых артистов. Более того, продюсер собирается удалить из сети видеозаписи с Юрой Шатуновым.

Такая идея музыкальных экспертов не вдохновила. Продюсер и режиссер Дмитрий Ашуров в беседе с 5-tv.ru поделился мнением, что Андрей Разин живет вчерашним днем и вряд ли сможет создать что-то близкое по духу и успеху «Ласкового мая».

«Он (Андрей Разин. — прим. ред.) должен понимать как продюсер, что спродюсировал ты хороший проект, проект удался, и нужно уметь признавать, что закончена ипостась „Ласкового мая“ в таком формате, как она была. Исполнитель Юрий Шатунов при жизни был большим молодцом, талантливым человеком и жил в ногу со временем. А вот Андрей Разин всю жизнь живет вчерашним днем. <…> Можно было бы сказать, что это от старости, что он начинает тосковать. Но у него это все время. Он просто хайпует», — считает эксперт.

Новый музыкальный проект с отголосками «Ласкового мая» имеет реальные шансы на то, чтобы завоевать сердца поклонников, считает Ашуров. Только при одном условии.

«Чтобы создать новый продукт с отголосками „Ласкового мая“, как он хочет, это будет не актуально сейчас. Если делать из каких-то фрешменов, молодых ребят и с современной музыкой, это имеет место быть. Но! Если это будет продюсировать Андрей Разин, при всем моем уважении к Андрею Разину, он, мне кажется, не сильно понимает ту нынешнюю музыку, которая сейчас востребована в чартах музыкальных, что слушает молодежь. Я считаю, что Андрей Разин, к сожалению, не сможет вывести группу на такой же пьедестал», — уверен продюсер.

Дмитрий Ашуров советует 59-летнему Разину не тратить время на перезапуск музыкальной легенды, а с умом потратить силы и ресурсы на другую идею.

«Я предлагаю Андрею Разину придумать новый проект, создать крутой музыкальный продукт, его продюсировать и не трогать „Ласковый май“ уже. Слова Разина воспринимаются как клоунада», — резюмировал режиссер.

Ранее 5-tv.ru писал, как Разин доводил покойного Шатунова до истерики.