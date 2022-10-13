«Кулаки в кровь об стену»: Разин доводил покойного Шатунова до истерики

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 67

Продюсер Разин намерен судиться за «Белые розы» с семьей Шатунова

«Кулаки в кровь об стену»: Разин доводил покойного Шатунова до истерики

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Умер Юра Шатунов

Бесконечные судебные процессы терроризировали знаменитого певца, но даже его смерть не положила этому конец.

Музыкальный продюсер Андрей Разин вновь намерен судиться за «Белые розы», но на этот раз не с самим покойным певцом Юрием Шатуновым, а с его родными. На сайте Московского городского суда возникло очередное звездное заседание.

Поклонники уверены, что в показательных страданиях Разина по поводу кончины легендарного исполнителя нет ни крупицы искренности. В соцсетях он старательно ищет виноватых в его смерти, в то время как сам вновь хочет судиться. А ведь именно из-за бесконечных разбирательств Шатунову было тяжело в последние месяцы жизни.

«Суды с Разиным изматывали Юру. Всегда спокойный, он в последние годы был на грани нервного срыва. Просто порой вечерами разбивал от бессилия кулаки в кровь об стену. „Когда же он от меня отстанет! Нет сил уже это терпеть!“ — говорил про Разина Юра. Увы, сердце не выдержало», — говорил директор Шатунова Аркадий Кудряшов.

Как сообщило издание KP.RU, продюсер фальсифицировал договор 30-летней давности, где автор хитов «Ласкового мая» Сергей Кузнецов якобы передал ему авторские права на шлягеры. Сам создатель песен сообщил, что никогда не передавал подобных документов Разину и ничего не подписывал.

В том числе поэт серьезно пострадал в материальном плане, потому что РАО перестало ему выплачивать авторские. Все эти годы Кузнецов чувствовал поддержку только от Шатунова, певец помогал ему финансово.

Всего за несколько дней до гибели Юра и Сергей смогли выиграть суд у продюсера. Фанаты уверены, что певец достойно отстоял свои права, после чего ушел в мир иной. Как отмечал директор артиста, все творческое наследие перейдет жене и детям Шатунова. Однако, Андрей Разин не доволен таким раскладом, поэтому подал апелляцию с целью отсудить у родных певца его «золотые хиты».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Разин назвал цену, за которую Шатунов якобы продал свои песни.

Тема:
Умер Юра Шатунов
10 окт
Разин назвал цену, за которую Шатунов «продал» ему свои песни
9 окт
Разин о правах Шатунова на хиты «Ласкового мая»: «Юрий не выиграл никакой суд»
8 окт
«Убили концертами»: Разин назвал виновных в смерти Шатунова
5 окт
Фейковая скорая и загадочный директор: фанатское расследование смерти Шатунова
28 сент
«Правила, написанные кровью»: чему может научить россиян болезнь Юрия Шатунова
22 сент
«Живые цветы»: вдова Шатунова определилась с выбором памятника артисту
18 сент
Разин незадолго до смерти Шатунова: «Его не будет, потому что я его стираю!»
8 сент
Не может быть! Фанаты принимали Шатунова за видение и бросали из-за него пить
7 сент
Кража чужих песен и славы: стала известна темная сторона истории Юрия Шатунова
6 сент
Могила Шатунова утонула в белых розах в день его рождения
+7° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
63.49
-0.27 62.59
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на 14 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

15:33
Баланова рассказала о планах НМГ изменить географию своей дистрибуции
15:31
ВКС России поразили объекты военного управления под Киевом и Харьковом
15:25
Прямая трансляция пресс-конференции Путина по итогам саммита СВМДА в Астане
15:23
Песчинка в огромной вселенной: жизненные трагедии Кулагина
15:19
Как заботиться о коже осенью и зимой — лайфхаки от дерматолога
15:10
Более 170 боевиков уничтожили ВС России в районе Николаева

Сейчас читают

Пранкер Вован раскрыл секрет успешных переговоров с политиками: они не откажут
«Переходи на темную сторону»: что означает странный принт на футболке Зеленского
Какой группе россиян положена отсрочка от частичной мобилизации?
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика