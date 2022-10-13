«Кулаки в кровь об стену»: Разин доводил покойного Шатунова до истерики
Продюсер Разин намерен судиться за «Белые розы» с семьей Шатунова
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Бесконечные судебные процессы терроризировали знаменитого певца, но даже его смерть не положила этому конец.
Музыкальный продюсер Андрей Разин вновь намерен судиться за «Белые розы», но на этот раз не с самим покойным певцом Юрием Шатуновым, а с его родными. На сайте Московского городского суда возникло очередное звездное заседание.
Поклонники уверены, что в показательных страданиях Разина по поводу кончины легендарного исполнителя нет ни крупицы искренности. В соцсетях он старательно ищет виноватых в его смерти, в то время как сам вновь хочет судиться. А ведь именно из-за бесконечных разбирательств Шатунову было тяжело в последние месяцы жизни.
«Суды с Разиным изматывали Юру. Всегда спокойный, он в последние годы был на грани нервного срыва. Просто порой вечерами разбивал от бессилия кулаки в кровь об стену. „Когда же он от меня отстанет! Нет сил уже это терпеть!“ — говорил про Разина Юра. Увы, сердце не выдержало», — говорил директор Шатунова Аркадий Кудряшов.
Как сообщило издание KP.RU, продюсер фальсифицировал договор 30-летней давности, где автор хитов «Ласкового мая» Сергей Кузнецов якобы передал ему авторские права на шлягеры. Сам создатель песен сообщил, что никогда не передавал подобных документов Разину и ничего не подписывал.
В том числе поэт серьезно пострадал в материальном плане, потому что РАО перестало ему выплачивать авторские. Все эти годы Кузнецов чувствовал поддержку только от Шатунова, певец помогал ему финансово.
Всего за несколько дней до гибели Юра и Сергей смогли выиграть суд у продюсера. Фанаты уверены, что певец достойно отстоял свои права, после чего ушел в мир иной. Как отмечал директор артиста, все творческое наследие перейдет жене и детям Шатунова. Однако, Андрей Разин не доволен таким раскладом, поэтому подал апелляцию с целью отсудить у родных певца его «золотые хиты».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Разин назвал цену, за которую Шатунов якобы продал свои песни.
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