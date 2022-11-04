Это не все: Джонни Депп решил оспорить решение суда о выплате Эмбер Херд

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 724

Джонни Депп решил обжаловать решение суда о выплате экс-жене двух миллионов долларов

Это не все: Джонни Депп решил оспорить решение суда о выплате Эмбер Херд

Фото: www.globallookpress.com / Matteo Nardone

Читайте нас в: Дзен Новости

Экс-возлюбленные развелись в 2017 году. А в 2019-м затеяли судебные разбирательства, которые стали достоянием, пожалуй, всего мира.

Голливудский актер Джонни Депп, выигравший в июне суд над бывшей женой, актрисой Эмбер Херд о клевете, решил оспорить часть приговора, по которому он должен выплатить два миллиона долларов за ложные высказывания своих адвокатов. Об этом сообщило издание The Hill.

Депп и Херд познакомились в 2011 году. Спустя четыре года пара поженилась. Но брак продлился чуть больше года. В январе 2017 года их официально развели, а позже актриса поведала всем о том, как бывший муж якобы избивал ее.

Джонни Депп подал в суд на бывшую возлюбленную и потребовал с нее 50 миллионов долларов за клевету, поскольку после ее заявлений у актера начались проблемы с карьерой. Разбирательство длилось три года и завершилось победой актера. По решению суда Херд должна выплатить бывшему мужу 15 миллионов долларов — десять из них лично Деппу в качестве компенсации, еще пять назначены в виде штрафа. Но и актер обязан выплатить два миллиона долларов по встречному иску.

С таким решением актер не согласился и уже подал апелляцию. В ней указано, что решение присяжных «по этому единственному утверждению ошибочно». Удастся ли Деппу доказать свою правоту, пока неизвестно. Однако Эмбер Херд оспорить решение суда так и не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем Джонни Депп встречается.

-2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.10
0.48 60.61
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на 6 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

9:02
В кругу Дорониной появился охотник за наследством: «Считает своим племянником»
8:43
Дни, недели, месяц: когда Украина окажется во тьме после ударов ВС РФ
8:28
Выборы в Конгресс могут погрузить США в пучину Гражданской войны
8:04
Владимир Путин подписал важнейший закон для военных: что ждет солдат
8:00
🧙‍♀ Гороскоп на 6 ноября для всех знаков зодиака
7:45
«Кричала на него и даже била!» — раскрыта грязная правда о браке Наргиз Закировой

Сейчас читают

Включил «Мажора»: Прилучный набросился на журналиста с кулаками и угрозами
Работают десятки орудий: как российские войска не дают ВСУ подойти к Артемовску
Нарушение на нарушении: почему костромской «Полигон» был обречен на трагедию
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика