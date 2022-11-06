«Застали врасплох»: Ефременкова выбрала крестных для чудом выживших близнецов

Звезда «Дома-2» несколько недель лежала в больнице с недоношенными малышами. Беременность селебрити протекала нелегко.

В жизни звезды «Дома-2» Юлии Ефременковой не все так гладко, как может показаться. Всегда улыбчивая девушка не так давно могла лишиться новорожденных детей — оба родились недоношенными. Но благодаря неимоверным усилиям врачей, трагедии удалось избежать. Теперь, когда самое страшное позади, селебрити может смело строить планы на будущее. Вот, например, на днях она определилась с крестными для близнецов — получилось сделать большой сюрприз.

По словам Ефременковой, крестной мамой для наследников было предложено стать звезде «Дома-2» Александре Гозиас. Еще одно предложение поступило близкой подруге Юлии из Краснодара.

«Этим звонком мы застали врасплох на массажном столе нашу будущую крестную маму. У одного — моя Рыбуська из Краснодара. А крестной второго мы предложили стать Саше Гозиас и она согласилась», — написала Ефременкова в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после рождения недоношенных близнецов Ефременкова столкнулась с проблемами в личной жизни: отношения звезды с любимым мужчиной буквально начали рушиться.

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