Он еле двигался: Волочкова дала неутешительный прогноз по состоянию больного Зайцева

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 3 826

Волочкова дала неутешительный прогноз по состоянию больного Зайцева

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Талантливый модельер несколько лет страдает от болезни Паркинсона. Есть ли шансы на полное излечение?

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова поделилась подробностями о состоянии здоровья модельера Вячеслава Зайцева. Недавно звезда приняла участие в Неделе Моды известного кутюрье. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru она рассказала, как поживает маэстро.

«Здоровье у него тяжелое. Человек перенес инсульт и после такого тяжело оправиться», — объяснила Волочкова и добавила, что ее отец перенес инсульт, поэтому она понимает трудности Зайцева.

«Но в то же время выглядит хорошо, он в добром здравии именно человеческого духа», — отметила балерина.

В 2016 году Вячеславу Зайцеву поставили серьезный диагноз — болезнь Паркинсона (процесс дегенерации головного мозга с осложнениями двигательной функции и общего психического состояния — Прим. ред.). За последние годы талантливый кутюрье стал выглядеть совсем слабым. Но он не сдается — посещает занятия терапии и иногда выходит в свет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вячеслава Зайцева заметили на Форуме российской идентичности. Модельер как будто не понимал, что происходит вокруг него.

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