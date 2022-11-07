«Он боится скрыть»: Волочкова ответила на слова Васильева про свою «зеленую девственность»

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 3 851

Волочкова ответила на слова Васильева про свою «зеленую девственность»

Фото, видео: Telegram / volochkova_anastasiya; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Балерина считает столь неожиданные реплики признанием собственной красоты и сексуальности. Что еще она думает о коллеге по шоу-бизнесу?

Звезда балета и скандальных слухов Анастасия Волочкова отреагировала на комментарий Александра Васильева о своей «вечнозеленой девственности».

Накануне экс-прима Большого опубликовала в личном блоге видео, на котором обнимается с модельером на Неделе моды Вячеслава Зайцева. Когда Волочкова убежала из кадра общаться с другими гостями, Александр Васильев посмотрел на ее откровенный наряд и заявил, что «вечнозеленая девственность достигается упражнениями».

В беседе с 5-tv.ru Анастасия Волочкова рассказала, что подобными высказывания кутюрье хочет привлечь внимание, которого постоянно жаждет. Но на его реплики балерина не обижается и считает их подтверждением своей красоты и сексуальности.

«Васильев — человек эпатажный, он из всего хочет сделать хайп, как ребенок. И я его за это обожаю. Я не обижаюсь, потому что он боится скрыть, что он хочет сказать: про мою сексуальность, про мою красоту, про мой творческий потенциал», — заявила Волочкова.

Кроме того, отметила балерина, по сравнению с другими, откровенно жестокими оскорблениями, слова Зайцева для нее — бальзам на душу.

«После всего хайпа и хейта, который валится на мои плечи, слова Васильева — елей», — подытожила Анастасия Волочкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анастасия Волочкова прокомментировала побег Ксении Собчак в Литву.

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