Бритни Спирс раскрыла секрет своих безумных танцев: не от большого веселья

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24

Танцы помогают Бритни Спирс бороться с болью от поврежденного нерва

Фото, видео: www.globallookpress.com / face to face / Instagram* / britneyspears

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Знаменитость призналась, что три раза в неделю у нее полностью немеют руки.

Секрет безумных танцев Бритни Спирс раскрыт — все дело в поврежденном нерве. Певица рассказала в своей социальной сети, что движения помогают ей стравиться с болью.

«Повреждение нерва иногда возникает, когда ваш мозг не получает достаточного количества кислорода. Ваш мозг буквально закрывается», — объяснила артистка.

Певица поделилась с подписчиками, что несколько раз в неделю у нее появляется невыносимая боль с правой стороны тела. Но Спирс нашла для себя лекарство.

«Три раза в неделю у меня полностью немеют руки, колит в шее и виске. Но когда я танцую, я не чувствую этой боли», — подчеркнула артистка.

Общественность с давних пор наблюдает за выходками американской поп-певицы Бритни Спирс. Из-за развода с бывшим мужем танцором Кевином Федерлайном она пережила нервный срыв, после которого отец судебным путем лишил Спирс дееспособности и закрыл от публики. Однако недавно певица вернула право на управление собственной жизнью. Она даже смогла обрести свое счастье — вышла замуж за иранскую модель Сэма Асгари.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бритни Спирс мечтает стать мамой и ищет женщину, которая решится на суррогатную беременность ради нее.

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