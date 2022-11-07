Бывшая жена Грачевского объявила о разводе после шести лет брака
Совсем недавно девушка признавалась в чувствах к дорогому избраннику. Красивая картинка оказалась ложью?
Фото: Instagram* / anna_grachevskaya
Экс-супруга создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Анна Панасенко в 2016 году вышла замуж за баскетболиста Артема Кузякина. Пара сыграла пышную свадьбу и прожила в браке шесть лет. Недавно женщина в социальных сетях заявила о разводе.
«Во избежание искажения информации, дополнения ее разными несуществующими обстоятельствами и так далее… Решила сообщить, что мы с Артемом разводимся», — написала она.
Панасенко уточнила, что разрыв прошел на мирной ноте. С бывшим мужем она планирует продолжить общение и не вычеркивать его из своей жизни. Она отметила, что не всегда развод — это трагедия. Женщина указала, что они попытаются выйти из стрессовой ситуации, при этом оставшись близкими людьми.
Отметим, что всего пару месяцев назад пара публично признавалась друг другу в чувствах. Что именно стало причиной разлада остается тайной.
Как ранее писал 5-tv.ru, Борис Грачевский умер 14 января 2021 года на 72-м году жизни. У актера осталось четверо детей — два сына и две дочери. 5-tv.ru рассказал, что известно о наследниках худрука «Ералаша».
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