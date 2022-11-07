Двое детей оказались заблокированы в пещере Урала из-за застрявшей в колодце туристки

На Урале туристы оказались заблокированы в пещере. Два ребенка и четверо взрослых спустились через узкий вертикальный проем. Женщина, которая шла следом, оступилась и застряла в каменном колодце, тем самым перекрыв выход всем остальным участникам похода.

Хорошо, что часть группы оставалась наверху и смогла дозвониться до спасателей. Через два часа женщину с помощью альпинистского снаряжения удалось поднять на поверхность, а потом и вытащить остальных. Никто из участников подземной экскурсии не пострадал.