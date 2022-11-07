Сколько нужно для счастья: в городах России назвали идеальные зарплаты

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В городах России назвали идеальные зарплаты

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Самые скромные запросы у петербуржцев, а вот лидируют не только москвичи.

Жителям Петербурга для счастья нужно 197 тысяч рублей в месяц. Таковы данные опроса, который провел популярный сервис по поиску работы. И эти результаты всего на пять тысяч больше прошлогодних.

Самые большие запросы у москвичей: для них желаемая зарплата — 250 тысяч рублей. Не менее 200 тысяч требуется жителям Ростова-на-Дону, Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска и Тюмени. Так что у петербуржцев довольно скромные пожелания.

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