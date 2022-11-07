Каждый час: почему простые американцы вынуждены оплачивать прихоти ВСУ

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 94

Экс-советник Трампа Келлог сообщил о ежечасном выделении США $2,5 млн Украине

Каждый час: почему простые американцы вынуждены оплачивать прихоти ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Igor Golovniov

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Американское правительство помогает Киеву в два раза больше, чем вся Европа.

Финансовая помощь Киеву со стороны Вашингтона обходится американской стороне в два с половиной миллиона долларов в час. Об этом сообщил бывший советник по нацбезопасности экс-президента страны Дональда Трампа Джозеф Кит Келлог. Он рассказал про экономическую, гуманитарную и военную помощь в 18 миллиардов долларов.

«Это деньги американских налогоплательщиков. И опять-таки без какой-либо подотчетности», — сказал Келлог в ходе интервью Fox Business Network.

Помимо этого бывший советник Трампа отметил, что исходя из данных Кильского института мировой экономики, Вашингтон передает Киеву в два раза больше, чем все европейские страны вместе взятые.

Еще 2 ноября обозреватель Newsweek Алисса Блейкмор сообщила о поднятии трех ярко-красных флагов, в связи с нескончаемой поддержкой Незалежной. Особенно волнует, что США отправляют на Украину в два раза больше средств, чем страны ЕС.

К слову, еще месяц назад в Bloomberg говорилось о ежемесячной помощи киевскому режиму в размере полтора миллиарда, пока спецоперация продолжается. Штаты ждут того же и от Европы.

Ранее 5-tv.ru публиковал слова американского экономиста Джеффри Сакса про главную ошибку ЕС по отношению к России.

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