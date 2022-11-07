Каждый час: почему простые американцы вынуждены оплачивать прихоти ВСУ
Экс-советник Трампа Келлог сообщил о ежечасном выделении США $2,5 млн Украине
Фото: www.globallookpress.com / Igor Golovniov
Американское правительство помогает Киеву в два раза больше, чем вся Европа.
Финансовая помощь Киеву со стороны Вашингтона обходится американской стороне в два с половиной миллиона долларов в час. Об этом сообщил бывший советник по нацбезопасности экс-президента страны Дональда Трампа Джозеф Кит Келлог. Он рассказал про экономическую, гуманитарную и военную помощь в 18 миллиардов долларов.
«Это деньги американских налогоплательщиков. И опять-таки без какой-либо подотчетности», — сказал Келлог в ходе интервью Fox Business Network.
Помимо этого бывший советник Трампа отметил, что исходя из данных Кильского института мировой экономики, Вашингтон передает Киеву в два раза больше, чем все европейские страны вместе взятые.
Еще 2 ноября обозреватель Newsweek Алисса Блейкмор сообщила о поднятии трех ярко-красных флагов, в связи с нескончаемой поддержкой Незалежной. Особенно волнует, что США отправляют на Украину в два раза больше средств, чем страны ЕС.
К слову, еще месяц назад в Bloomberg говорилось о ежемесячной помощи киевскому режиму в размере полтора миллиарда, пока спецоперация продолжается. Штаты ждут того же и от Европы.
Ранее 5-tv.ru публиковал слова американского экономиста Джеффри Сакса про главную ошибку ЕС по отношению к России.
- 7 нояб
- МО РФ опровергло заявления блогеров о потерях в 155-й бригаде ТОФ
- 7 нояб
- Армия РФ отразила наступление боевиков ВСУ и наемников на купянском направлении
- 7 нояб
- Мобилизованные усилили оборону береговой линии Днепра в районе Энергодара
- 7 нояб
- Расстояние не имеет значения: как ракеты «Буков» уничтожили боеприпасы американских HIMARS
- 7 нояб
- «Беспокоящий огонь»: как танкисты из ДНР не дают отдыха ВСУ по ночам
- 7 нояб
- Работают вертолеты и артиллерия: лучшее видео из зоны СВО за день
- 7 нояб
- Глава Сербии Вучич назвал битву за Херсон решающей в конфликте РФ и Украины
- 7 нояб
- Вернувшийся из плена ВСУ военный рассказал о пытках шокером и жестоких избиениях
- 6 нояб
- «Его все любили»: что рассказали прихожане о погибшем в зоне СВО протоиерее Васильеве
- 6 нояб
- «Даже если ты похоронен»: почему Киев скрывает данные о погибших боевиках в СВО
Читайте также
93%
0.48 60.61
-0.31
Нашли ошибку?