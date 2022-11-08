К счету фактура: в России хотят отменить запрет на субсидии должникам за ЖКУ

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В России хотят отменить запрет на субсидии должникам за ЖКУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Нина Зотина; 5-tv.ru

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Какие категории граждан имеют права на дополнительную помощь? Могут ли ее внезапно отменить?

Должники смогут получать субсидии на оплату коммунальных услуг. Сейчас при неоплаченных квитанциях, право на льготу теряется.

Как выяснили «Известия», депутаты подготовили законопроект, который меняет порядок предоставления субсидии. Даже несмотря на просрочку, можно будет подписать соглашение с управляющей компанией о погашении задолженности. И тогда малоимущий должник снова будет получать компенсацию от государства.

Но если через полгода ситуация не изменится в лучшую сторону, субсидию будут направлять уже не должнику, а напрямую — управляющей компании.

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