Не хочу жить: молодая мать скинула годовалую малышку с 11-го этажа в Москве

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 080

Мама выбросила годовалую дочь из окна 11-го этажа в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel; Telegram / pravomos

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По предварительным данным, женщина была не в адекватном состоянии.

В Москве врачи борются за жизнь годовалой девочки. Ее мама выбросила в окно с 11 этажа. Трагедия произошла в столичном районе Чертаново. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на вызов. По их данным, инцидент произошел на кухне. Установлено, что 26-летняя женщина, находясь не в адекватном состоянии, взяла своего ребенка в руки и выкинула из окна. Также в квартире был включен газ. Его выключили работники аварийно-спасательной службы.

Сейчас годовалая малышка находится в больнице, она в тяжелом состоянии, медики делают все возможное для ее спасения. Против матери пострадавшей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ о покушении на убийство малолетнего ребенка.

Источник фото/видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей-Коньков; Прокуратура Москвы

Сама подозреваемая тоже госпитализирована, по предварительным данным — отравилась. После того как ее состояние стабилизируется, следователи приступят к проведению с ней следственных действий. Предварительно установлено, что девушка находилась в депрессивном состоянии из-за развода с мужем.

Это уже второй случай, когда годовалый ребенок оказывается в оконной ловушке. Еще вчера 5-tv.ru сообщал, как окровавленного годовалого ребенка чудом спасли после падения с 14-го этажа.

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