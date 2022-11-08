Соседов отругал Киркорова за «голое» выступление в Казахстане: «Аморальный!»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 176

Музыкальный критик Соседов призвал Киркорова помочь мобилизованным, а не тратиться на безумные наряды

Соседов отругал Киркорова за «голое» выступление в Казахстане: «Аморальный!»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Музыкальный критик считает, что артисту лучше тратить деньга на полезные покупки для солдат, чем на бездумные наряды для себя.

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал расточительность Филиппа Киркорова в части своего гардероба и призвал поделиться рублем на покупки для мобилизованных граждан страны.

«Сам факт того, что человек имеет гардероб, который стоит миллионы евро, это недопустимо в ситуации, когда в стране много людей обездоленных, больных. И так жировать, так шиковать недопустимо», — отметил музыкальный критик в интервью Газета.ру.

Он добавил, что выходить в свет в роскошных гардеробах — это аморально, а вот купить для солдат термобелье, одела, другие необходимые вещи поп-королю бы не помешало.

«Вот чем надо заниматься, куда деньги отдавать свои. А не на сумасшедшие наряды, бесконечные дорогущие туалеты. Вот это моя позиция. И не понимать этого, значит ты — аморальный человек», — подчеркнул Соседов.

К слову, очередное внимание общественности к фигуре Филиппа Киркорова приковано в связи с его появлением на концерте в Алматы в провокационном наряде. Певец облачился в пестрый обтягивающий и полупрозрачный комбинезон, цветной жилет и шляпу. В этом образе артист исполнил не только танцевальный номер, но и отправился в глубь зала, чтобы быть поближе к зрителю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заставило Киркорова выйти на сцену в «голом» комбинезоне.

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