Садальский жестко высмеял «голый» наряд Киркорова: «Что за фигура? Нога петушья!»

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 453

Народный артист вышел на сцену в прозрачном наряде, продемонстрировав нижнее белье.

Садальский жестко высмеял «голый» наряд Киркорова: «Что за фигура? Нога петушья!»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Актер Станислав Садальский сравнил «прозрачный» образ Филиппа Киркорова с костлявым петухом. Своим мнением он поделился в личном блоге. Садальский процитировал пьесу Николая Гоголя «Женитьба».

«Ну что у вас за фигура, между нами будь сказано? Нога петушья… Тощая фигура и жилистая, как нога у петуха», — написал Станислав Садальский в посте.

Незадолго до этого в интернете распространился ролик с выступления Филиппа Киркорова на концерте в Астане. Народный артист вышел на сцену в полупрозрачных леггинсах с узором татуировок. Под леггинсами отчетливо виднелось нижнее белье. Сложилось ощущение, что Киркоров забыл часть костюма. Сам артист вел себя так, как будто ему некомфортно находиться в таком виде перед публикой.

Пользователи сети и коллеги по цеху уже успели высказать свое мнение о «голом» виде Киркорова. К примеру, музыкальный критик Сергей Соседов назвал артиста аморальным человеком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Филипп Киркоров в клипе дал подзатыльник президенту Украины Владимиру Зеленскому после фразы о войне.

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