Путин поручил кабмину представить новые предложения по ускоренному росту МРОТ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 105

Глава государства провел плановое совещание по мерам поддержки семей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев;5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить новые предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ) с тем, чтобы он превышал величину прожиточного минимума.

«Прошу правительство представить ряд новых предложений, в том числе предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда — с тем, чтобы они существенно превышали величину прожиточного минимума, чтобы этот разрыв продолжал увеличиваться, чтобы реальные доходы росли и отрыв шел в сторону реальных доходов граждан», — подчеркнул глава государства на совещании по мерам поддержки семей.

Путин также отметил, что единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин должно заработать со следующего года. При этом оформление и получение выплат должны быть простыми и понятными для граждан, подчеркнул президент.

Кроме того, Путин заявил о необходимости создать все условия для увеличения реальных доходов семей с детьми, а также предоставить дополнительные возможности и стимулы для родителей выходить на работу, повышать квалификацию и осваивать новые хорошо оплачиваемые профессии.

«Прошу только не затягивать и принять согласованное решение с тем, чтобы российские семьи, молодежь, юноши, девушки, которые только начинают взрослую жизнь, были уверены, что наши меры поддержки семьи отцовства, материнства, детства гарантировано российским государством на годы вперед. Несмотря ни на что, мы будем их только наращивать, увеличивать, совершенствовать, несмотря на все текущие сложности и вызовы. Будем делать это постоянно», — пообещал российский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин заявил о жестком контроле со стороны государства всех выплат военным и их семьям.

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