Умер основатель и лидер рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти

Сооснователь Nazareth Дэн МакКафферти умер в возрасте 76 лет. Об этом в официальном заявлении сообщил басист рок-группы Пит Эгню.

«Это самое печальное заявление, которое мне когда-либо приходилось делать. Мэриэнн и ее семья потеряли прекрасного любящего мужа и отца, я потерял своего лучшего друга, а мир потерял одного из величайших певцов, которые когда-либо жили», — написал он.

Причина смерти культового исполнителя не называется, но ранее Дэн МакКафферти сообщал об ухудшении самочувствия.

Ранее в июле этого года скончался другой основатель рок-группы Nazareth Мэнни Чарльтон, который участвовал в записи самых известных пластинок шотландской рок-группы, включая «Love Hurts».

Почти десять лет назад МакКафферти подробно рассказал об особенностях проблем со здоровьем и состоянии своей ситуации в интервью британскому журналу Classic Rock . Он заявил, что у него не было инсульта, но обострилось хроническое обструктивное заболевание легких, что практически закрыло ему путь на сцену. А потом у знаменитого исполнителя обнаружилась еще одна проблема со здоровьем — язва желудка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, от чего умерла вокалистка и барабанщица группы Low Мими Паркер.