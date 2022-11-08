Умер основатель и лидер рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 481

Несколько лет назад рокер жаловался на проблемы со здоровьем.

Умер основатель и лидер рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти

Фото: www.globallookpress.com / Uwe Geisler

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Сооснователь Nazareth Дэн МакКафферти умер в возрасте 76 лет. Об этом в официальном заявлении сообщил басист рок-группы Пит Эгню.

«Это самое печальное заявление, которое мне когда-либо приходилось делать. Мэриэнн и ее семья потеряли прекрасного любящего мужа и отца, я потерял своего лучшего друга, а мир потерял одного из величайших певцов, которые когда-либо жили», — написал он.

Причина смерти культового исполнителя не называется, но ранее Дэн МакКафферти сообщал об ухудшении самочувствия.

Ранее в июле этого года скончался другой основатель рок-группы Nazareth Мэнни Чарльтон, который участвовал в записи самых известных пластинок шотландской рок-группы, включая «Love Hurts».

Почти десять лет назад МакКафферти подробно рассказал об особенностях проблем со здоровьем и состоянии своей ситуации в интервью британскому журналу Classic Rock . Он заявил, что у него не было инсульта, но обострилось хроническое обструктивное заболевание легких, что практически закрыло ему путь на сцену. А потом у знаменитого исполнителя обнаружилась еще одна проблема со здоровьем — язва желудка. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, от чего умерла вокалистка и барабанщица группы Low Мими Паркер.

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