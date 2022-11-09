🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 ноября, Луна в Тельце. Это день искушений. События зависят от того, по какому пути вы идете, а от ваших реакций на них — то, в какую сторону вас заведет тропинка судьбы.

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♈ Овен

Но что ты делаешь для себя сегодня? Энергия луны побуждает вас замедлиться, вдохнуть и совершить путешествие в свой внутренний мир. Процесс заглядывания внутрь иногда потребует от вас столкнуться с неудобными истинами и теневыми аспектами себя. Вы готовы освободиться от багажа прошлого.

Космический совет: пришло время замедлиться.

♉ Телец

Сделайте глубокий вдох и вернитесь в настоящее. Пробуждение к настоящему поможет вам осознать, что все ни хорошо, ни плохо. Что каждый опыт совершенен, и каждый опыт предназначен для того, чтобы преподать вам важный душевный урок.

Космический совет: каждый опыт идеален.

♊ Близнецы

Трансформация — загадочный процесс. Иногда вам кажется, что вы избавились от багажа прошлого. В других случаях кажется, что ваше прошлое вот-вот возьмет над вами верх. Независимо от того, где вы находитесь в своем путешествии, будьте терпеливы к себе. Вы не можете сломать старые шаблоны за одну ночь, несмотря на все ваши усилия.

Космический совет: приготовьтесь к путешествию из тьмы к свету.

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♋ Рак

Вы достойны всего, чего желаете и заслуживаете. Вы достойны реализовать свои самые смелые мечты и полностью раскрыть свой потенциал. Итак, верните доверие к себе и своему прогрессу.

Космический совет: вы выросли за последние несколько месяцев.

♌ Лев

Быть единым с потоком жизни означает понимать, что каждый опыт совершенен и что каждый опыт по-своему уникален, предназначен для того, чтобы продвигать вас в направлении рост. Полюбите ветер перемен.

Космический совет: приготовьтесь шагнуть в неизведанное.

♍ Дева

Это время волшебства и счастливых случайностей. Это время напоминания о том, что вы являетесь частью Великого Целого и что каждый опыт — это священный опыт. Вы вступаете в новую временную линию, где вы станете свидетелями воплощения своих самых смелых мечтаний.

Космический совет: идите по пути наименьшего сопротивления.

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♎ Весы

Чтобы настроиться на жизнь, которую вы желаете и заслуживаете, вам потребуется оторваться от норм, сказать «нет» тому, что больше не вас не привлекает, и идти в такт своему сердцу. Ничто не может помешать вам достичь невозможного.

Космический совет: сегодня вы можете сотворить настоящее волшебство.

♏ Скорпион

Жизнь не предназначена для того, чтобы ею манипулировали или управляли на микроуровне. Дальше будет только лучше.

Космический совет: отпустите свое ложное чувство контроля.

♐ Стрелец

Отпустите устаревшие методы повествования, освободившись от правил, которые были переданы вам теми, кто прошел этот путь до вас. А затем своим уникальным способом настройтесь на портал своего сердца и доверьтесь тому, куда оно ведет вас.

Космический совет: доверяйте тому, что вы призваны создать.

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♑ Козерог

Жизнь предназначена для того, чтобы ее прожить. Жизнь предназначена для того, чтобы ее отмечать, как великий праздник. Перестаньте чрезмерно анализировать каждую мелочь. Настоящий момент — это то, в чем заключается волшебство этой жизни.

Космический совет: пришло время снова прыгнуть в поток жизни.

♒ Водолей

Сегодня вы в состоянии благоговейного трепета. В благоговении перед всеми способами, которыми Вселенная проявляется для вас. Именно вы отвечаете за то, как разворачивается ваша судьба.

Космический совет: этот день вас сильно удивит.

♊ Рыбы

Вы пришли в эту жизнь не для того, чтобы жить обычной жизнью. Вы пришли сюда не для того, чтобы жить чьими-то мечтами или вписываться в правила, которые написаны не для вас. Освободите себя от слова «должен».

Космический совет: исследуйте потенциал того, кем вы можете быть в этой жизни.

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