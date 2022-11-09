Звезда фильма Тhе Телки выиграл суд и теперь получит жилплощадь

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 51

Актер Перминов через суд добился получения жилплощади по правам детей-сирот

Звезда фильма Тhе Телки выиграл суд и теперь получит жилплощадь

Фото: Instagram* / nikolayperminov_official

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Николай Перминов раньше имел статус сироты, но положенное жилье так и не увидел.

Актер Николай Перминов выиграл суд и добился получения квартиры. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. Ранее артист подал судебный иск против решения комиссии по жилищным правам детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения об отказе в предоставлении ему жилплощади. Теперь требования Перминова полностью удовлетворены.

Известно, что по закону артисту полагалась жилплощадь. В то время как соответствующая комиссия не выполнила перед звездой свои обязательства, Перминов имел статус сироты, а от положенной ему квартиры никогда не отрекался.

Также 5-tv.ru стало известно, что артист раньше тоже обращался в различные социальные службы, однако ему отказывали, потому что тот уже не имел статус сироты и имел собственную семью. Эти основания в край не устроили Перминова, поэтому он продолжил бороться и обратился в суд. Стоит отметить, что сейчас актер снимает жилье и своей недвижимости не имеет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в сеть попали интимные фото Елены Ханги и Николая Перминова.

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