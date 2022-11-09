Смертельный «поцелуй»: может ли слюна собаки убить человека

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 137

Микробиолог: слюна собаки может убить человека с ослабленным иммунитетом

Смертельный «поцелуй»: может ли слюна собаки убить человека

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

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Заражение бактериями может произойти только при попадании слюны животного. Врачи бьют тревогу.

Собачья слюна может убить человека. Летальные случаи связаны с бактерией Capnocytophaga canimorsus, которая зачастую встречается у собак и кошек. Однако случаев заболевания достаточно мало.

«Такие случаи не исключены у людей с ослабленным иммунитетом. Это могут быть пожилые люди, пациенты, получающие химиотерапию, гормоны глюкокортикоиды или иммуносупрессивные препараты после пересадки органов, больные ВИЧ или другими заболеваниями, угнетающими иммунитет», — объяснил микробиолог, кандидат биологических наук Евгений Куликов в беседе с aif.ru.

В этих случаях стоит ограничить контакты с животными и не психовать. Однако, чтобы не было неприятностей, стоит по возможности поддерживать в хорошем состоянии иммунную систему.

Заражение может произойти при попадании слюны животного в рану. Врач отметил, что при плохом течении, больным часто делают различные ампутации из-за отмирания тканей.

Эксперт объяснил, что рядом с местом проникновения бактерий в тело, могут возникнуть пузыри или волдыри с жидкостью. Также может быть отек и покраснения с гноем. Кроме того, есть и другие симптомы: повышенная температура, рвота и диарея, спазмы в животе, боли головы, мышц и суставов. При таких симптомах лучше сразу же обратиться к врачу.

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