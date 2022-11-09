Павел Прилучный кардинально сменил образ и превратился в женщину

Знаменитый артист привык примерять на себя разные роли. В этот раз красавец перевоплотился в медсестру.

Супруга актера Павла Прилучного решила поработать над внешним мужа. Зепюр Брутян сделала ему превосходный макияж и одарила блондинистым париком. Теперь актер превратился в белокурую Павлу с выразительным взглядом и чувственными губами. Куда собирается новоиспеченная красавица в таком виде? По словам его жены — это спектакль «Авантюристы поневоле».

Видео с участием накрашенного Прилучного его избранница выложила в личном блоге. Помимо вызывающего мейкапа у артиста необычный наряд — белый, врачебный халат. Судя по бейджику, актер примерил образ фармацевта. На кадрах «медсестра» расчесывает длинные локоны и загадочно смотрит в камеру. У нее темно-фиолетовые тени и яркие брови, а помада лежит поверх контура губ, что делает их более пухлыми.

К слову, знаменитости поженились не так давно. А вот познакомились они несколько лет назад — на съемках сериала. Первое время коллеги по цеху не общались, но однажды случайно пересеклись в торговом центре. Тогда Павел понял, что именно Зепюр «та самая». В этот же день артист позвал красавицу на свидание, а через три дня предложил стать его женой.

Сейчас звезда «Мажора» ни о чем не жалеет. Впрочем, как и его возлюбленная. Пара постоянно выкладывает совместные снимки и видео, на них артисты выглядят счастливыми. Ранее 5-tv.ru публиковал интересные секреты свадьбы Прилучного и Брутян.

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