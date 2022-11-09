Последнее видео Стремоусова, опубликованное за несколько часов до гибели
Кирилл Стремоусов в ролике отметил героизм российских военных и пожаловался на плохую связь.
Фото, видео: Telegram / Stremousov_Kirill
За несколько часов до своей гибели замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов успел записать видео.
На видеоролике представитель властей похвалил военнослужащих, регулярно защищающих границы России и мирных жителей от бесчинств киевского режима. Он пообещал гражданам предоставить больше информации, но отметил, что в данный момент возникли проблемы со связью.
По предварительным данным, автомобиль Стремоусова двигался из Херсона в сторону Мелитополя, когда водитель чиновника, предположительно, не справился с управлением на дорожной развязке, пытаясь уйти от столкновения с грузовиком.
Президент России Владимир Путин посмертно наградил заместителя ВГА Херсонской области орденом Мужества.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях аварии с участием автомобиля Кирилла Стремоусова.
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