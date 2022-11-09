Последнее видео Стремоусова, опубликованное за несколько часов до гибели

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 312

Кирилл Стремоусов в ролике отметил героизм российских военных и пожаловался на плохую связь.

Фото, видео: Telegram / Stremousov_Kirill

Читайте нас в: Дзен Новости

За несколько часов до своей гибели замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов успел записать видео.

На видеоролике представитель властей похвалил военнослужащих, регулярно защищающих границы России и мирных жителей от бесчинств киевского режима. Он пообещал гражданам предоставить больше информации, но отметил, что в данный момент возникли проблемы со связью.

По предварительным данным, автомобиль Стремоусова двигался из Херсона в сторону Мелитополя, когда водитель чиновника, предположительно, не справился с управлением на дорожной развязке, пытаясь уйти от столкновения с грузовиком.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил заместителя ВГА Херсонской области орденом Мужества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях аварии с участием автомобиля Кирилла Стремоусова.

+8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.06
0.08 61.24
0.42
Время сажать семена будущего: китайский совет дня на четверг, 10 ноября

Последние новости

6:00
Самое мощное оружие: лучшее видео из зоны СВО за день
5:55
Подводные короли драмы: ученые выяснили, как дерутся осьминоги
5:42
В Латвии снесли памятник советским солдатам-освободителям «Алеша»
5:35
Анна Седокова эмоционально высказалась о разводе с мужем
5:18
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Саши Данилова
5:00
Секрет без диет: можно ли похудеть без спорта

Сейчас читают

Как наказать курящего соседа: URA.RU отвечает на вопросы читателей
"Произошла трагедия": композитор Маши Распутиной сообщил о смертельной автоаварии
Рассказываем, как будут делиться кредитные долги супругов при разводе
Потерявший жену в ДТП Сумишевский перестал видеть детей: «К сожалению, так»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика