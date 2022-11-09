По словам Ангелины Вовк, сбежавшая из страны певица всегда презирала своих поклонников.

Алла Пугачева никогда не любила своих поклонников, а лишь хотела заработать побольше денег и за счет «рабов» построить дворец. Поведение сбежавшей из страны певицы прокомментировала народная артистка РФ Ангелина Вовк.

По ее словам, характер и поступки Пугачевой зачастую были неприличными, а ее отъезд говорит о том, что ей никогда не было дела до своих поклонников. Пугачева не просто сбежала из страны — она вернулась и снова уехала, оставив после себя череду оскорбительных высказываний.

«Характер у нее оставлял желать лучшего, она позволяла себе такие вещи, которые с моей точки зрения считаются неприличными. Ну, мы все разные. Почему она должна поступать так как мне кажется прилично? Но в такой ситуации, я считаю, что она должна была очень сильно подумать, прежде чем уезжать. Мало того, что вернулась — опять уехала понимаете? Это говорит о многом», — поделилась мнением 80-летняя Ангелина Вовк.

Прокомментировала звезда и фразу Аллы Пугачевой о россиянах, которые «были холопами, а стали рабами». Ангелина Вовк мудро отметила, что пока обычные русские люди трудятся на благо Родины, «героизм» Пугачевой заключался в наживе денег, вложении их в иностранные банки и постройку роскошного замка.

«Сделай что-нибудь героическое, раз ты считаешь, что тут рабы одни живут. Она же не сделала ничего героическую, только героическая для себя любимой. Дом построить, побольше денег заработать, в банки вложить зарубежные. Да, вот это героизм! Потому что другие рабы этого не могут себе позволить на 30 тысяч рублей», — негодовала Ангелина Вовк в шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube.

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