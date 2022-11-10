🧙‍♀ Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 ноября, Луна в Близнецах. Довольно гармоничный день. Все находится в равновесии. А возникающий переизбыток сил лучше всего направить в творческое русло.

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♈ Овен

Вы способны глубоко чувствовать боль других, и это заставляет вас хотеть заключить их в теплые объятия. Но каждый должен испытать то, что он должен. Найдите способ быть рядом, не погружаясь с головой в чужую боль.

Космический совет: не потеряйтесь в чужих историях.

♉ Телец

Каждый опыт предназначен для того, чтобы преподать вам неотъемлемый урок. Правда в том, что раньше вы сталкивались с более серьезными проблемами. Итак, доверьте себе победу над своими демонами, внутренними и внешними. Но не позволяйте злым языкам испортить вам жизнь.

Космический совет: у вас достаточно сил, чтобы победить своих демонов.

♊ Близнецы

Вы уже знаете все способы, которыми вы должны посеять семена перемен. Перестаньте уклоняться от принятия даров от судьбы и мироздания. Энергия полной луны побуждает вас восстановить свою силу.

Космический совет: перестаньте приглушать свет.

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♋ Рак

Вы размыли границы, напрягли себя и вдобавок почувствовали горечь и обиду. Вам не нужно каким-либо образом компенсировать любовь окружающих. Не ввязывайтесь в драмы и сосредоточьтесь на дозаправке собственных резервов.

Космический совет: наполните свою чашу.

♌ Лев

Вы уже знаете, каков будет ответ почти на любой вопрос. Вы уже знаете свои границы и то, с чем вы не согласны. Не уклоняйтесь от общения с другими. Сегодня звезды вас призвали принести в отношения ясность.

Космический совет: ясно излагайте свою правду.

♍ Дева

Вас ждет по ту сторону затмения ясность на вашем пути и новая цель. Обратите внимание на все возможности для роста и движения вперед. Обратите внимание на все способы, которыми вас побуждают выйти из зоны комфорта. Вы готовились к переменам в течение уже долгого времени.

Космический совет: вас побуждают выйти из зоны комфорта.

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♎ Весы

Каждый опыт важен, и вы понимаете это каждой клеткой своего тела. Настройтесь на жизнь, которую вы желаете и заслуживаете. Вас ждет вознаграждение уже сегодня.

Космический совет: этот день принесет вам радость.

♏ Скорпион

У вас уже есть сила, мудрость и ресурсы, необходимые для претворения планов в жизнь. Сосредоточьтесь на том, чтобы делать шаг за шагом к этому. Когда дело доходит до принятия решений, сейчас настоятельно рекомендуется прислушаться к вашей практичной стороне личности.

Космический совет: вы вступаете в период устойчивого роста.

♐ Стрелец

Вам не нужно поддаваться каждой маленькой негативной мысли, которая приходит в голову. Вы узнаете, что вы отвечаете за то, как разворачивается ваш сценарий, и что лучший способ принимать решения — это находить баланс между своей логикой и интуицией.

Космический совет: доверяйте сигналам от других людей.

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♑ Козерог

Требуется мужество, чтобы сказать «нет», обозначить свои границы и выбрать себя, даже если вы были приучены ставить всех остальных на первое место. Вы учитесь расставлять приоритеты в своих потребностях и стоять на своем. Это понравится не всем.

Космический совет: пробудите в себе дух воина.

♒ Водолей

Пришла пора вернуть свою веру в себя и сделать смелый шаг. Беззастенчиво выражайте то, что вы хотите от этой связи. О чем напоминает вам Вселенная: подача смешанных сигналов только заставит вас застрять во временной петле.

Космический совет: вы готовы выйти из схватки победителем.

♊ Рыбы

Иногда вы получаете то, о чем просили, тем способом, которым просили. В другое время вы сталкиваетесь с трудностями и задержками. Но возможно, есть не провидение, а реальный фактор, который губит на корню все ваши начинания.

Космический совет: пора избавиться от ненужного.

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