Подводные короли драмы: ученые выяснили, как дерутся осьминоги

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Австралийские биологи обнаружили, что осьминоги во время конфликтов кидают друг в друга грязью

Подводные короли драмы: ученые выяснили, как дерутся осьминоги

Фото: www.globallookpress.com / Norbert Probst

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Странное, но веселое открытие сделали австралийские биологи, проанализировав 24-часовую запись с видеокамер.

Биологи из Сиднейского университета выяснили, как осьминоги решают конфликты между собой. Установив в воде камеры и позже просмотрев записи, ученые были удивлены поведению морских обитателей. Стычки и столкновения они решали путем бросания друг в друга мусора, пишет Газета.ру.

Ученые наблюдали за поведением мрачных осьминогов, обитавших у побережья Австралии и Новой Зеландии в 2015 и 2016 годах. Видеозапись зафиксировала 24 часа из жизни морских обитателей. За это время исследователи выявили 102 случая бросания грязью в группе из порядка десяти осьминогов.

Чтобы отомстить недоброжелателю, осьминоги сначала собирали ил или раковины, а затем мощной струей воды выпускали их из своего сифона. Для этого морским обитателям приходилось перемещать сифон в необычное положение. В связи с чем, ученые заключили — действия были преднамеренными.

Чаще всего конфликт путем бросания грязью решали самки. Кроме того, половина случаев произошла во время взаимодействия с другими осьминогами. В 17% мусор достиг второго осьминога. Также известно, что морские обитатели способны менять окрас. Темные цвета, по словам ученых, означает агрессию.

В ходе исследования выяснилось, что сильнее бросали «снаряды» и с большей вероятностью попадали в противника именно осьминоги темного окраса. Вместе с тем, морские обитатели, в которых бросали мусор, пригибались или пытались защититься щупальцами.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как акула резвилась на улице Форт-Майера во Флориде во время урагана «Иэн».

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