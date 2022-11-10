Анна Седокова эмоционально высказалась о разводе с мужем

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 196

Анна Седокова опровергла слухи о разводе с супругом

Анна Седокова эмоционально высказалась о разводе с мужем

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Читайте нас в: Дзен Новости

Почти месяц назад певица жаловалась на расставание с футболистом. Ведь ей пришлось отправиться в Москву одной. Неужели ее семья рухнула как карточный домик?

Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова, устав от слухов и сплетен относительно развода с баскетболистом Янисом Тиммой, решила прояснить ситуацию. Пересуды стали распространяться после того, как артистка вернулась в Россию в одиночестве и жаловалась на расставание.

Для Седокова брак Тиммой третий. Первым ее супругом стал футболист Валентин Белькевич, от него она родила дочку Алину. Вторым избранником — бизнесмен Максим Чернявский, в отношениях с которым родилась дочка Моника. Пять лет назад певица родила сына Гектора, но с отцом ребенка, бизнесменом Артемом Комаровым, не захотела вступать в брак. Вскоре после родов пара рассталась.

Лишь с Тиммой певица обрела женское счастье. В браке пара уже два года. А год назад они переехали жить в Америку. Но знаменитость периодически возвращается в Россию.

Так, в октябре певица сообщила, что находится в Москве одна. Тогда и стали поговаривать о разладе в семье.

«Не дождетесь!» — кратко ответила на все слухи Седокова.

Сейчас певица в Дубае. И судя по недавним видео — вновь одна. Когда Седокова планирует воссоединиться с любимым, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Наталья Краснова развелась с молодым супругом.

+8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.06
0.08 61.24
0.42
Время сажать семена будущего: китайский совет дня на четверг, 10 ноября

Последние новости

6:17
Забудь о них: какие продукты нельзя есть на ночь
6:00
Самое мощное оружие: лучшее видео из зоны СВО за день
5:55
Подводные короли драмы: ученые выяснили, как дерутся осьминоги
5:42
В Латвии снесли памятник советским солдатам-освободителям «Алеша»
5:35
Анна Седокова эмоционально высказалась о разводе с мужем
5:18
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Саши Данилова

Сейчас читают

Как наказать курящего соседа: URA.RU отвечает на вопросы читателей
"Произошла трагедия": композитор Маши Распутиной сообщил о смертельной автоаварии
Рассказываем, как будут делиться кредитные долги супругов при разводе
Потерявший жену в ДТП Сумишевский перестал видеть детей: «К сожалению, так»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика