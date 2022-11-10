Анна Седокова эмоционально высказалась о разводе с мужем

Почти месяц назад певица жаловалась на расставание с футболистом. Ведь ей пришлось отправиться в Москву одной. Неужели ее семья рухнула как карточный домик?

Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова, устав от слухов и сплетен относительно развода с баскетболистом Янисом Тиммой, решила прояснить ситуацию. Пересуды стали распространяться после того, как артистка вернулась в Россию в одиночестве и жаловалась на расставание.

Для Седокова брак Тиммой третий. Первым ее супругом стал футболист Валентин Белькевич, от него она родила дочку Алину. Вторым избранником — бизнесмен Максим Чернявский, в отношениях с которым родилась дочка Моника. Пять лет назад певица родила сына Гектора, но с отцом ребенка, бизнесменом Артемом Комаровым, не захотела вступать в брак. Вскоре после родов пара рассталась.

Лишь с Тиммой певица обрела женское счастье. В браке пара уже два года. А год назад они переехали жить в Америку. Но знаменитость периодически возвращается в Россию.

Так, в октябре певица сообщила, что находится в Москве одна. Тогда и стали поговаривать о разладе в семье.

«Не дождетесь!» — кратко ответила на все слухи Седокова.

Сейчас певица в Дубае. И судя по недавним видео — вновь одна. Когда Седокова планирует воссоединиться с любимым, неизвестно.

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