ФСБ рассекретила документы об убийствах граждан СССР польскими боевиками в годы ВОВ
Преступники уничтожали людей при помощи опасных химических веществ.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer; 5-tv.ru
Командиров Красной Армии хотели травить ядами. ФСБ России рассекретила архивные документы о деятельности польской «Армии Крайовой» (АК) в годы Великой Отечественной войны.
Это — донесения, в которых говорится, что боевики планировали покушения с использованием цианистого калия, а также специальных порошков, которые было достаточно распылить на одежду.
Также документы доказывают, что польские бандиты истребляли евреев — и среди мирного населения, и среди своих же офицеров. А руководили ими даже не из Берлина — из Лондона.
После войны боевики «Армии Крайовой» получили прозвище «проклятые солдаты». Но в современной Польше их чествуют как героев.
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