Если работать со своими эмоциями и поведением, можно облегчить течение некоторых болезней.

Нейропсихолог Юлия Морозова считает, что любая болезнь может быть психосоматической. Потому что эмоции приводят к нейрохимической реакции и изменению выработки гормонов.

«Наше восприятие болезни, реакция на нее также влияют на развитие заболевания и скорость излечения. Так как наше отношение запускает эмоциональную реакцию, мы помним, что это нейрохимия мозга, а значит — это выработка гормонов и прямое влияние на нашу гормональную систему, способную как обеспечить нам защиту от внешних воздействий, так и повысить нашу уязвимость к ним», — рассказала специалист в беседе с aif.ru.

К психосоматическим можно отнести патологии, которые связаны с активацией симпатической нервной системы. Из-за этого повышается возбуждаемость тканей, а организм готовится защищаться:

учащаются сердцебиение и дыхание

расширяются бронхи

уменьшаются моторика и секреция ЖКТ

сужаются сосуды

артериальное давление увеличивается

гликоген печени преобразуется в глюкозу.

Если это случается редко, то организм ничего не заметит. Однако если такое будет происходить постоянно, то идет нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Отсюда получаются болезни сердечно-сосудистой и дыхательной систем, ЖКТ.

При лечении этих заболеваний также стоит обратиться к неврологу или психотерапевту, чтобы помочь нервной системе пережить трудный период.

Также есть болезни, которые связаны с нарушением нейрохимией мозга. Это может быть как депрессия, так и болезни гормональной системы. Это заболевания щитовидной и поджелудочной желез, выработка женских гормонов. Для их лечения необходимо обратиться к специалисту.

В этой группе заболеваний проводится более глубокая работа, часто требуется медикаментозная поддержка. Морозова подчеркнула, что эти заболевания можно не допустить или хотя бы облегчить их течение. Кроме обычного лечения болезни, очень важно работать с эмоциями и поведением, а также пересмотреть образ жизни.

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