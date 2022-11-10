«Творческий отпуск»: убивший жену фотограф Лошагин не жалеет о прошлом и мечтает вернуться в тюрьму

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 5 460

Недавно освобожденный признался, что за решеткой он добился «духовного взлета».

Фото, видео: 5-tv.ru

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Дмитрий Лошагин, отбывший в тюрьме срок семь лет за убийство жены-модели не жалеет о своем опыте. В эксклюзивном интервью фотограф заявил, что тюрьма стала для него своеобразным «творческим отпуском».

По словам Лошагина, до происшествия его жизнь была суматошной, словно «крысиные бега». Он не развивался духовно, а за решеткой у него была возможность подумать и изменить свои взгляды. Ничего изменить в прошлом он бы не хотел.

«Я даже благодарен судьбе, что все это со мной произошло. Потому что я бы в обычной своей жизни, в этой суете, в крысиных бегах не получил такого внутреннего развития. Я бы так не узнал себя. И я не хотел бы ничего поменять в жизни», — откровенно рассказал фотограф.

Дмитрию Лошагину предложили подумать, если бы он вернулся в прошлое и мог не сесть в тюрьму, он бы все равно туда отправился? Неужели при возможности он бы сказал — да, я пойду в тюрьму? Ответ фотографа, мягко говоря, шокирует.

«Имея то понимание, которое у меня есть сейчас — так бы и сказал. Я не хотел в тюрьму, но у меня был внутренний запрос: иметь творческий отпуск, который бы развил меня духовно. Но вот это вылилось в такую форму «бойтесь своих желаний», — заявил Дмитрий Лошагин.

Трагедия произошла в Екатеринбурге в 2013 году. Во время ссоры Дмитрий в состоянии алкогольного опьянения столкнул с лестницы свою супругу Юлию. При падении модель свернула шею и мгновенно умерла.

Дмитрий Лошагин отвез тело жены за город и попытался его сжечь. Сначала ему удалось запутать следствие (его задержали и отпустили), но в конечном итоге следствие доказало вину фотографа и в 2015 году приговорила его к десяти годам тюрьмы. Но Лошагин вышел раньше.

Ранее 5-tv.ru поговорил с освобожденным из колонии блогером Эдвардом Билом.

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