«Пытался не растерять рассудок»: первое интервью Била после колонии

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 336

Эдвард Бил дал первое интервью после выхода из колонии

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Авария с блогером Эдвардом Билом

Блогер рассказал о том, что делал в тюрьме, планирует ли продолжать устраивать «пранки» и встретится ли с потерпевшей от его халатности.

Об освобождении Эдварда Била из колонии стало известно несколько часов назад. Его супруга поделилась видеороликом воссоединения. И вот, спустя несколько месяцев тюремного заключения, Эдвард Бил снова оказался в столице.

Он рассказал, что в колонии старался ни с кем не контактировать и не растерять себя, как личность, как человека.

«Я пытался не входить в конфликтные ситуации, сохранять себя, как личность, не растерять рассудок. Все нормально. Стараюсь дальше заниматься не тем, чем занимался ранее», — рассказал Бил.

Корреспондент спросил у блогера, собирается ли он дальше продолжать карьеру так называемого «пранкера» (человек, устраивающий розыгрыши, в основном, жесткие, с издевкой. Это понятие произошло от английского слова prank).

«Пранков, к сожалению, не будет, потому что ситуация сейчас поменялась. Планирую и дальше блогерской сферой заниматься, наверное, как ведущим, шоу вести, может быть, даже участвовать в боях», — ответил мужчина.

Эдвард Бил добавил, что собирается навестить консультанта Госдумы Марию Артемову, пострадавшую от его халатности. Только сначала он встретится с семьей, приведет себя в порядок, подготовится к встрече, и тогда поедет на встречу с Марией.

«Я только сейчас просто из колонии приехал. Сейчас с женой едем за дочкой в садик», — подытожил блогер.

Эдвард Бил попал в колонию после того, как устроил крупное ДТП в центре Москвы в апреле 2021 года. Спорткар блогера на бешеной скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате аварии серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд обязал Эдварда Била выплатить полмиллиона рублей пострадавшей в ДТП.

Тема:
Авария с блогером Эдвардом Билом
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