«Люди не меняются»: Елена Беркова раскрыла темную сторону личности Андрея Стоянова

Актер скончался в возрасте 48 лет при странных обстоятельствах.

Покойный актер Андрей Стоянов в начале брака сдерживался и был внимателен, но его постоянно накрывали нервные срывы. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала его бывшая жена, певица Елена Беркова.

История любви Стоянова и Берковой началась интересно. Девушка переживала из-за пропавшего без вести мужа (Владимир Савро ушел плавать в море и не вернулся). На горизонте появился Стоянов: внимательный, заботливый, милый. Чары актера подействовали и пара начала отношения. Но вскоре начались нервные срывы и приступы агрессии.

«В браке был сначала заботлив и внимателен. Когда мы познакомились, я была в очень темном состоянии. Он был такой обаятельный и окружил вниманием, что для меня это было спасительной соломинкой. Но со временем у него начались эмоциональные срывы, и мы разошлись», — поделилась откровением Елена Беркова.

Спустя год экс-возлюбленные снова сошлись. И снова Андрей Стоянов был само обаяние: сдержанный, внимательный, спокойный. Елена и Андрей поженились, но срывы актера снова вернулись. Он устраивал истерику без повода — и эти взрывы агрессии были пугающими. Тогда Беркова и подала на развод, решив, что Стоянов никогда не изменится, как бы он не пытался скрыть свои проблемы.

«Прошел год, мы не общались. Через год мы снова встретились, и он вел себя сдержанно, внимательно ко мне и не позволял себе агрессивного поведения. Мы поженились и все было прекрасно. Но со временем эти срывы вернулись. Видимо, люди не меняются», — подытожила звезда.

Несколько часов назад звезду сериалов Андрея Стоянова нашли без сознания в его московской квартире. Прибывшие на место медики констатировали у мужчины передозировку запрещенными веществами. Они пытались реанимировать его, но безуспешно — Андрей Стоянов скончался в возрасте 48 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Елена Беркова вспомнила последнюю встречу с покойным Андреем Стояновым.